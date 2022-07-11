Россия стала вторым экспортером газа в Испанию после США

Bloomberg: РФ стала вторым экспортером газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира

В июне Россия стала вторым экспортером газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира. На первом месте пока остаются США, передает Bloomberg.

Поставки из североафриканской страны сократились после дипломатической размолвки. По данным Enagas, сейчас импорт топлива из России достигает 24 процентов (примерно 685 миллионов кубометров в месяц), что вдвое больше, чем в мае. На долю США приходится 30 процентов поставок.

Сокращение экспорта из Алжира случилось после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение поддержать Марокко в споре о Западной Сахаре. Испания продолжает больше полагаться на сжиженный природный газ, который в июне составлял почти 77 процентов импорта газа, что на 29 процентных пунктов больше, чем в том же месяце в 2021 году.

В целом газовый кризис в Европе может усугубиться из-за африканских стран. Например, Нигерия обладает 3 процентами доказанных мировых запасов газа, но почти ничего из них не использовала. Как и в большинстве африканских стран, то, что было добыто, в основном отправляется в Европу, которая теперь хочет импортировать еще больше, чтобы компенсировать потери поставок из-за происходящего на Украине.