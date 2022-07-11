Изучен мозг крупнейшего трехглазого хищника

Current Biology: изучен мозг крупнейшего трехглазого аномалокариса

Команда специалистов из Королевского музея Онтарио в Канаде выявила древнего хищника с тремя глазами. Его исследование объясняет эволюцию мозга, зрения и строения головы членистоногих. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

В ходе раскопок на территории Британской Колумбии ученые заполучили отпечатки мозга Stanleycaris hirpex, представителей аномалокарисов. Это были крупнейшие хищники кембрийской эры. В полученных образцах удалось разглядеть определенные сегменты нервной системы этих животных. Исследователи подвергли окаменелости рентгеновскому излучению и составили подробную 3D-модель мозга. Оказалось, что основное отличие аномалокарисов от современных членистоногих — наличие двух сегментов, а не трех. Кроме того, у них оказалось три глаза: два сбоку от туловища, а третий сверху головы. Такое устройство позволяло хищникам искать добычу на дне и защищаться от нападения других хищников.

Ранее сообщалось, что был найден новый вид хищных динозавров Meraxes gigas с небольшими и короткими передними лапами, схожими с руками тираннозавра.