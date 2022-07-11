Фото стюардессы с задранными ногами в мини-юбке впечатлило пользователей сети

Бортпроводница попозировала в необычной позе в самолете и восхитила пользователей сети

Стюардесса попозировала в необычной позе на борту самолета и впечатлила пользователей сети. Снимок публикует Instagram-аккаунт @cabincrewonline, освещающий досуг членов экипажа (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сети фото бортпроводница сидит в отсеке для стюардесс, задрав ноги на противоположную стену. При этом она одета в фирменную униформу, состоящую из темно-синего пиджака, мини-юбки в тон и черных лакированных туфель на каблуке.

Подписчики сообщества оценили внешностью девушки в комментариях под постом. «У вас чудесные ножки», «Как бы мне хотелось летать с вами всю свою жизнь», «Почему я никогда не встречал таких стюардесс во время путешествий», «Какая вы прекрасная», «Хотел бы я быть стеной, на которую она поставит свои ножки», «Невероятно сексуальная», — восхитились они.

Ранее в июне британская стюардесса Дианна Кастро, проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. В первую очередь женщина обратила внимание на то, что туристы любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за подобных действий бортпроводники могут споткнуться и получить травму.