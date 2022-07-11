В Турции заявили о восстании народа против НАТО

Глава турецкой партии «Родина» Бурсалы: турецкий народ восстал против НАТО

Глава партии Vatan («Родина») Озгюр Бурсалы заявил, что турецкий народ восстал против НАТО, на что якобы указывает количество собранных подписей под петицией о выходе из альянса. Его цитату приводит издание Aydinlik.

Бурсалы заявил, что Vatan собрала уже тысячи подписей в более чем 100 провинциях и районах Турции. Однако он не уточнил, о каких именно регионах и каком числе подписей идет речь.

Vatan развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции еще в начале июля. Утверждается, что она «была встречена с интересом со стороны всех слоев общества»: акцию поддержали горожане, подходившие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

Партия не представлена в парламенте Турции.