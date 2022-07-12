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Судно «Евгений Горигледжан» передадут заказчику осенью

ТАСС: судно «Евгений Горигледжан» передадут Минобороны в конце сентября

Фото: пресс-служба ПСЗ «Янтарь»

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан», которое построили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), могут передать Минобороны России в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Он отметил, что отработка комплексов ОИС на испытаниях потребовала дополнительного времени. «Пока передача судна планируется на третью декаду сентября», — добавил источник.

Агентство отметило, что не располагает подтверждением этой информации.

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ОИС «Евгений Горигледжан» проекта 02670 создано в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно, которое может принимать на борт подводные и спасательные аппараты, спустили на воду в 2020 году.

В июне источник ТАСС сообщил, что корабль передадут заказчику ко Дню Военно-морского флота, который отмечают 31 июля. По его словам, ОИС «Евгений Горигледжан» успешно завершает программу государственных испытаний в Балтийском море.

В апреле на ПСЗ «Янтарь» сообщили, что государственные испытания ОИС «Евгений Горигледжан» пройдут в мае.

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Даниил Иринин
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