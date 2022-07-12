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103-летний мужчина назвал оригинальную причину своего долголетия

WABC-TV: 103-летний Джек Столлак назвал отказ от скоротечных романов секретом долголетия
Jack Stollak

Jack Stollak. Кадр: ABC7 New York

Житель США отпраздновал очередной день рождения и поделился оригинальной причиной своего долголетия. Об этом сообщает WABC-TV.

Джек Столлак из Нью-Йорка отметил знаменательную дату в субботу, 9 июля. В пансионате для пожилых, где проживает ветеран, для него устроили большую вечеринку, Столлак родился на Манхэттене в 1919 году. Мужчина четыре года прослужил в армии и принимал участие во Второй мировой войне. Вернувшись домой после войны, он женился и 73 года прожил в согласии с супругой Евой. За это время они стали родителями троих детей.

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Секретом долголетия мужчина назвал отказ от любовных похождений. «Я держался подальше от скоротечных романов и медленных лошадей. Это шутка, конечно. Мне просто повезло. Я не могу управлять своим старением. Но вроде получается довольно элегантно. По крайней мере, мне так говорят», — пошутил 103-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что 107-летняя жительница Канады назвала продукт, поспособствовавший ее долголетию. Дороти Теннант считает, что прожила так долго благодаря рассольному сыру.

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Никита Савин
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