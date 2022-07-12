Бой брата Нурмагомедова в UFC отменили
Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Абубакара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменили. Об этом сообщает ТАСС.
Организаторы турнира в Лонг-Айленде подтвердили информацию. 32-летний боец, брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не сумел решить проблемы с американской визой и не прибудет в США. Ивент UFC назначен на 16 июля.
6 июля стало известно, что UFC организовал поединок с участием Нурмагомедова. Его соперником должен был стать американец Филип Роу.
Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.
На счету Нурмагомедова 16 побед при трех поражениях в ММА. В UFC он одержал одну победу и потерпел одно поражение. До перехода в UFC россиянин дрался в PFL.