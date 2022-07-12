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Спорт

Бой брата Нурмагомедова в UFC отменили

Бой Абубакара Нурмагомедова и Филипа Роу в UFC отменили из-за проблем россиянина с визой
Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Абубакара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменили. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы турнира в Лонг-Айленде подтвердили информацию. 32-летний боец, брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не сумел решить проблемы с американской визой и не прибудет в США. Ивент UFC назначен на 16 июля.

6 июля стало известно, что UFC организовал поединок с участием Нурмагомедова. Его соперником должен был стать американец Филип Роу.

Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.

На счету Нурмагомедова 16 побед при трех поражениях в ММА. В UFC он одержал одну победу и потерпел одно поражение. До перехода в UFC россиянин дрался в PFL.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
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