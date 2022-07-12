В Тверской области пройдет семейный фестиваль «Арт-деревня Кой»

В Сонковском районе Тверской области пройдет семейный фестиваль «Арт-деревня Кой»

В Сонковском районе Тверской области с 15 по 17 июля пройдет семейный фестиваль «Арт-деревня Кой», сообщает правительство региона.

В программе фестиваля духовные, культурные и творческие мероприятия. Посетители смогут посетить гала-концерт с участием известных артистов и творческих коллективов, мастер-классы, викторины и интерактивные игры для детей и взрослых, а также огненное шоу.

Гости также смогут посмотреть моноспектакль «Евгений Онегин» и продегустировать блюда XVIII века, посетить ярмарку и выставку работ местных умельцев.

Проект организован Софийско-Троицким Фондом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 16 июля пройдет Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и III фестиваль «Золотой абрикос Дагестана». Для гостей развернут подворья муниципальных образований, занимающихся производством абрикоса, будут организованы конкурсы, мастер-классы, площадки по дегустации национальных блюд, выставка народно-художественных промыслов, а также гала-концерт звезд дагестанской эстрады.