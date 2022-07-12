Биолог назвала дату новой вспышки COVID-19 в России

Биолог Анча Баранова предрекла новую вспышку COVID-19 в России в августе

Новая вспышка COVID-19 в России может произойти в августе. Такие сроки озвучила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, ее слова приводятся на портале радиостанции «Ъ FM».

Биолог отметила, что новая волна заболевания в России будет протекать параллельно с общемировой, и предрекла выявление до 15 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

«Россию ждет то же самое, что и в других странах, в частности в США (...) В Нью-Йорке, например, недосчитывается несколько сотен тысяч случаев COVID в день. В России в любом случае это не 3,5 тысячи, а, скорее всего, 10 — 15 тысяч И, думаю, вспышку стоит ждать в августе», — объявила Баранова.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до отметки 1,13. Это максимум с 13 февраля. Такие данные показывают, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Одновременно с этим в Италии зафиксирован новый крупный всплеск COVID-19. Впервые с февраля этого года число болеющих достигло 132 тысяч.