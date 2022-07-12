Оценены сценарии «Судного дня» для Европы

UBS Group: при прекращении поставок газа из РФ в ЕС евро упадет до 90 центов

В случае прекращения поставок российского газа в Европу, страны региона могут ожидать сценарии «Судного дня» — от существенного падения фондового рынка и снижения курса евро к доллару до более широких проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков UBS Group AG.

По мнению специалистов, в случае отсутствия российского импорта, доходы компаний сократятся более чем на 15 процентов, что приведет к существенному падению стоимости акций — индекс Stoxx 600, отражающий европейский рынок, может обвалиться на 20 процентов. Курс евро в таком случае может упасть до 90 центов, указывают аналитики.

«Мы подчеркиваем, что эти прогнозы нужно рассматривать как очень грубые, и они ни в коем случае не отражают худшего сценария. Мы легко можем представить себе экономические трудности, которые приведут к более негативным последствиям», — написал главный экономист UBS Аренд Каптейн.

Некоторые из этих рисков рынки уже учитывают: так, евро упал к доллару до самого низкого уровня за двадцать лет, а акции немецких компаний с июня потеряли 11 процентов стоимости. Концерн Uniper, акции которого в этом году рухнули на 80 процентов, попросил у правительства поддержки для стабилизации бизнеса.

Часть инвесторов предполагает, что Россия все же восстановит объемы поставок после того, как будут завершены работы на газопроводе «Северный поток». Однако, как указывает UBS, добровольное стремление Европы сэкономить газ для пополнения запасов в хранилищах также может ударить по экономике.

Полное прекращение поставок со стороны России уже допускают власти европейских государств. Самым вероятным такой сценарий считает министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, Париж считает Москву готовой пойти на такой шаг и полностью отказаться от газового сотрудничества с Евросоюзом.