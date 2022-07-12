Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МЧС рассказали о спасении пропавшего неделю назад горняка

В МЧС назвали чудом спасение пропавшего неделю назад в Кузбассе горняка
Начало событий в новости Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Обнаружение живым пропавшего неделю назад на шахте «Распадская-коксовая» в Кузбассе горняка является чудом, заявили в МЧС. Детальное описание спасения шахтера приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

По рассказу спасателей, из-за опасности повторного обрушения разбирать завалы на шахте «Распадская-коксовая» приходилось вручную. Поиски длились неделю, и спасатели признались, что на седьмые сутки шансов найти пропавшего спасателя живым уже не было.

В МЧС отметили, что найти пропавшего шахтера им помог сигнал с датчика горняка, однако сигнал не гарантировал, что мужчину найдут живым.

«Несмотря ни на что, мы все питали надежды, что найдем человека живым. И это чудо свершилось... Шахтер Леонид Моисеев проявил сильнейшую тягу к жизни и невероятную силу воли. Именно это помогло ему выжить», — рассказал участник спасательной операции, прапорщик МЧС Олег Кобяков.

О ЧП на шахте «Распадская-коксовая» сообщалось 5 июля. Из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них.

Позднее Распадская угольная компания объяснила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин собрался встретиться с Эрдоганом в Иране
В ЕС раскрыли сумму замороженных средств российских олигархов
Россиянина осудили на 2,5 года за участие в запрещенной АУЕ
Блогерша отказалась брить подмышки на три года и назвала плюсы волос на теле
Стали известны подробности избиения контрактника в Крыму
Кремль прокомментировал информацию о первом случае оспы обезьян в России
В России захотели создать сервис для организации выезда за границу
Кремль прокомментировал излишнее усиление рубля
IKEA запустила электронную очередь на распродажу
Вирусолог оценил версию об искусственной модификации оспы обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.