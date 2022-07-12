В МЧС рассказали о спасении пропавшего неделю назад горняка

В МЧС назвали чудом спасение пропавшего неделю назад в Кузбассе горняка

Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе

Начало событий в новости Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе

Обнаружение живым пропавшего неделю назад на шахте «Распадская-коксовая» в Кузбассе горняка является чудом, заявили в МЧС. Детальное описание спасения шахтера приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

По рассказу спасателей, из-за опасности повторного обрушения разбирать завалы на шахте «Распадская-коксовая» приходилось вручную. Поиски длились неделю, и спасатели признались, что на седьмые сутки шансов найти пропавшего спасателя живым уже не было.

В МЧС отметили, что найти пропавшего шахтера им помог сигнал с датчика горняка, однако сигнал не гарантировал, что мужчину найдут живым.

«Несмотря ни на что, мы все питали надежды, что найдем человека живым. И это чудо свершилось... Шахтер Леонид Моисеев проявил сильнейшую тягу к жизни и невероятную силу воли. Именно это помогло ему выжить», — рассказал участник спасательной операции, прапорщик МЧС Олег Кобяков.

О ЧП на шахте «Распадская-коксовая» сообщалось 5 июля. Из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них.

Позднее Распадская угольная компания объяснила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.