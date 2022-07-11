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Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе

Пропавший при обрушении шахты «Распадская-коксовая» горняк найден живым через шесть дней
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Найден пропавший при обрушении на шахте «Распадская-коксовая» в Кузбассе горняк. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчину удалось обнаружить через шесть дней после ЧП. Сейчас его осматривают медики, добавил он.

О ЧП сообщалось 5 июля. Из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них. Позднее Распадская угольная компания объяснила, что причиной обрушения стало землетрясение, которое произошло в пяти километрах от Междуреченска.

В ходе поисковых работ погиб один из горноспасателей. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции.

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Марина Совина
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