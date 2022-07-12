В МОК объяснили слова об угрозе отстранения россиян от Олимпиады-2024

В МОК заявили, что слова Риди о неучастии россиян в Играх-2024 являются его личным мнением

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили слова об угрозе отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что высказывания бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх являются его личным мнением. Они добавили, что позиция организации в отношении санкций против россиян остается неизменной.

11 июля Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние XXXIII Олимпийские игры состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.