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На ТНТ запустят аналог шоу «Дом-2»

Тина Канделаки сообщила о запуске нового реалити-шоу о любви «Идеальные незнакомцы» на ТНТ

Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки сообщила о запуске нового ежедневного реалити-шоу о любви на телеканале ТНТ. О запуске нового проекта она рассказала на сессии-семинаре «Российской креативной недели 2022», сообщается на сайте канала.

Ожидается, что аналог «Дома-2» на ТНТ запустят до конца 2022 года. Шоу носит рабочее название «Идеальные незнакомцы». Съемки будут проходить в Кейптауне. В них примут участие 11 одиноких людей, которые будут пытаться построить новые отношения. В итоге участникам предстоит сделать выбор между любимым партнером и огромным денежным призом.

Канделаки также анонсировала съемки еще двух реалити в новом сезоне. Одно из них — в Карелии под рабочим названием «Вызов». Его участниками станут знаменитые спортсмены, музыканты и блогеры. Кроме того, в эфир выйдет третий сезон шоу «Звезды в Африке» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

Шоу «Дом-2» было запущено на ТНТ в 2004 году. Реалити было закрыто в конце 2020 года из-за низких рейтингов и отказа множества рекламодателей от сотрудничества. В апреле 2021 году шоу перезапустили на канале «Ю». Обновленный проект получил название «Дом-2. Новая любовь».

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