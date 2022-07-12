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Третий российский регион рекомендовал жителям носить маски из-за COVID-19

Власти Калужской области вновь рекомендовали жителям носить маски для защиты от COVID-19

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Калужской области рекомендовали жителям носить маски для защиты от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Калужская область стала третьим регионом России, который рекомендовал вновь начать соблюдать масочный режим. До этого такие рекомендации горожанам дали власти Москвы и Санкт-Петербурга.

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«Штабом приняты рекомендации носить маски в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте», — говорится в сообщении правительства.

Губернатор российского региона Константин Горобцов поручил проверить наличие медицинских препаратов и обеспечить готовность поликлиник области. Он заявил о необходимости принятия дополнительных мер для защиты населения.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости в России снизился более чем в 64 раза.

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Анастасия Шейкина
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