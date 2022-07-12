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Власти Петербурга рекомендовали носить маски в общественных местах

Губернатор Петербурга Беглов порекомендовал жителям носить маски в общественных местах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям носить маски в общественных местах. Об этом cообщается на сайте администрации города.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса», — приводит администрация слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Во вторник, 12 июля, оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях из-за коронавируса. В штабе также объяснили рост числа случаев COVID-19 в столице распространением неопасного подштамма омикрона.

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В Петербурге обязательный масочный режим отменили с 27 мая. Тогда же в городе сняли ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости в России снизился более чем в 64 раза.

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Анастасия Шейкина
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