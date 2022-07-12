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Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Оперштаб Москвы связал рост заболеваемости COVID-19 с распространением подштамма омикрона

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с распространением неопасного подштамма омикрона, сообщает столичный оперштаб. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает Telegram-канал «Московский новости».

За прошлую неделю число новых случаев коронавируса в городе выросло на 57 процентов, а планка заболеваемости была самой низкой за всю историю пандемии. Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 при этом за семь дней вырос всего на 9 процентов.

Ранее оперштаб снова рекомендовал москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях.

За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса.

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