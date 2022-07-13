Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло почти в два раза

В Москве за сутки выявили в 1,7 раза больше случаев COVID-19, чем днем ранее

За минувшие сутки в Москве выявили 972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщается на портале оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с распространением неопасного подштамма омикрона. Тем не менее 12 июля власти Москвы рекомендовали горожанам снова носить маски в закрытых помещениях из-за коронавируса.

Днем ранее, 12 июля, в столице были выявлены 559 случаев COVID-19 — за сутки число заболевших выросло в 1,7 раза. При этом число госпитализированных выросло незначительно — 166 человек, на восемь больше, чем за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 784 321 случай коронавируса. За все время скончались 44 287 человек.

Ранее россиянам дали рекомендацию на фоне роста доли новых линий омикрона.