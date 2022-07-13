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Россиянам дали рекомендацию на фоне роста доли новых линий омикрона

Роспотребнадзор рекомендовал людям из уязвимых категорий использовать маски и антисептики

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам пренебрегать базовыми мерами предосторожности на фоне роста доли новых линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ведомстве по итогам селекторного совещания посоветовали людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал «двугорбую» волну коронавирусной инфекции в России. Он пояснил, что естественный иммунитет, который возник у многих граждан в период распространения омикрон-штамма коронавируса, может существенно снизиться уже к сентябрю.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии.

Однако 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях из-за коронавируса. В штабе также объяснили рост числа случаев COVID-19 в столице распространением неопасного подштамма омикрона.

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Марина Совина
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