Шаман из Ганы случайно проклял сборную Турции и взял вину на себя

Шаман из Ганы взял на себя ответственность за вылет сборной Турции с ЧМ-2026

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам случайно проклял сборную Турции на ЧМ-2026 и взял вину на себя. Об этом он написал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Честно говоря, это была огромная ошибка. Я приготовил особое заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы на ЧМ-2026, но во время ритуала мой ученик поскользнулся, держа карту, и магическая энергия переместилась на Турцию», — заявил Бонсам.

Сборная Турции обыграла команду США в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:2. Тем не менее она закончила турнир на последнем месте в группе D, набрав три очка в трех матчах.

Ранее Бонсам заявил, что приложит все усилия для того, чтобы вернуть сборную России по футболу на международные соревнования. Он также добавил, что очень любит президента России Владимира Путина и распечатал его фотографию.