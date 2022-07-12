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Машина врезалась в остановку в Москве и попала на видео

В Москве на Мичуринском проспекте машина врезалась в остановку общественного транспорта

В Москве легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел на Мичуринском проспекте. В ДТП участвовали еще два автомобиля. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Последствия аварии попали на видео, снятое очевидцами. Его опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА». На кадрах видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения. Также на месте происшествия работает скорая помощь и сотрудники полиции.

Ранее в подмосковных Химках в остановку общественного транспорта въехал автобус. В результате происшествия пострадал 21 человек.

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