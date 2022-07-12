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В России стало в два раза больше проблемных новостроек

Депутат Якубовский: в России в два раза увеличилось количество проблемных новостроек

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

С начала 2022 года в России значительно увеличилось число проблемных новостроек — таких объектов стало больше в два раза. Об этом сообщил член комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан Александр Якубовский, передают «Известия».

К концу июня около 800 новостроек считались объектами со средним и высоким риском превращения в долгострой. За полгода список пополнился на 324 проекта, еще 480 объектов остались там с 2021 года. С января 2022-го перечень покинули 24 объекта — они стали долгостроями и попали в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). 183 проекта перешли в группу низкого иска, еще 200 объектов достроили.

Большинство новостроек оказались в перечне из-за сдвинувшихся сроков ввода. «В отличие от прошлых лет, когда проблемные объекты нередко возникали из-за злоупотреблений застройщиков, сегодня причины задержек ввода домов кроются в основном в экономике строительного цикла: дефицит импортных лифтов, рабочей силы, рост стоимости стройматериалов», — пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов добавил, что проблема разрешится, когда логистические цепочки будут восстановлены. Он подчеркнул, что девелоперы затягивают сроки не по своему желанию — для них это невыгодно, так как деньги за объект они смогут получить только после сдачи недвижимости. Глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов ожидает увеличения проблемных новостроек к осени и поэтапного раскрытия эскроу-счетов.

Ранее в июля в России придумали способ борьбы с долгостроями. Премьер Мишустин объявил о создании в России федерального реестра долгостроев, который поможет ускорить ввод в эксплуатацию проблемных проектов.

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