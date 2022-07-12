50-летний мужчина занялся сексом с женой и заработал перелом полового органа

ScienceDirect: индонезиец получил редчайший перелом во время секса с супругой

Житель Индонезии заработал редчайший перелом полового органа во время секса с женой. Об этом сообщает ScienceDirect.

Мужчина в возрасте примерно 50 лет самостоятельно приехал в главную учебную больницу города Сурабая, штат Восточная Ява. Он рассказал, что занялся сексом с супругой, но через некоторое время внезапно ощутил острую боль и испытал чувство, будто его пенис «треснул». После этого у него пропала эрекция, из уретры пошла кровь, а позже он не мог опорожнить мочевой пузырь.

После осмотра выяснилось, что индонезиец получил перелом пениса с двусторонним разрывом пещеристого тела ствола органа, уретры и фасции Бака. Хирурги провели успешную операцию и устранили повреждения, однако на то, чтобы полностью преодолеть последствия травмы, мужчине понадобилось четыре месяца. По прошествии этого времени он смог снова нормально ходить в туалет и заниматься сексом. Единственным последствием перелома стало небольшое искривление полового члена.

В статье, написанной лечившими индонезийца врачами, говорится, что перелом полового члена чаще всего случается во время полового акта, однако зафиксированы редкие случаи, когда такая травма случалась при мастурбации или даже падении с кровати во время эрекции. Тем не менее случай, описанный медиками главной учебной больницы Сурабая, является уникальным, так как травма с двусторонним разрывом пещеристого тела и уретры описана лишь несколько раз за последние десятилетия.

В июле 2021 года сообщалось, что 40-летний житель Великобритании сломал пенис и попал в историю. Его случай стал первой задокументированной историей болезни подобного рода в британской медицине.