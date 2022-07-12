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Вирусолог предрек выявление новых случаев оспы обезьян в России

Вирусолог Чепурнов предрек появление новых случаев оспы обезьян в России

Фото: Yulia Kapishnikova / Globallookpress.com

Оспа обезьян, вероятнее всего, будет и дальше распространяться внутри России после того, как ее завезли, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он считает, что будут наблюдаться как новые завозные случаи, так и примеры распространения внутри страны.

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу — по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

«Видимо, будут и другие случаи, — сказал Чепурнов. — Раз завезли один раз, будут завозить и дальше. Вероятнее всего, этот человек уже был инфекционен до выявления болезни, общался с другими людьми. Проблема в том, что инфекция раньше не обладала способностью быстро распространяться, это наблюдается только в последнее время».

Вирусолог напомнил, что раньше, хоть болезнь и обладала способностью передаваться от человека человеку, для этого нужны были длительные контакты. А, благодаря легко идентифицируемым симптомам, ее распространение легко удавалось пресекать. Теперь ситуация другая.

«Сейчас оспа обезьян распространяется по всему миру, выявляется на разных континентах, ее не удается пресечь», — подчеркнул Чепурнов.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский предрекал, что единичные случаи заражения среди россиян будут выявлены уже в июле или августе. Он отмечал, что инфицирования будут среди вернувшихся из-за рубежа.

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Наталия Белова
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