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Найден восстанавливающий нервы позвоночника препарат

В Бирмингемском университете выявили регенерирующий нервы в позвоночнике препарат

Фото: Shutterstock

Специалисты из Бирмингемского университета нашли препарат, помогающий восстановить нервы позвоночника после травмы. Обычно это лекарство использовалось для лечения рака. Выводы работы исследовательской команды описаны в журнале Clinical and Translational Medicine.

Проведенное при поддержке фармацевтической компании AstraZeneca исследование на клеточном уровне и лабораторных животных выявило, что при пероральном приеме вещество AZD1390 способно блокировать реакцию на повреждение ДНК в нервных клетках и может способствовать регенерации нервов, благодаря чему восстанавливаются сенсорные и моторные функции после травмы позвоночника. На данный момент ученые подали заявку на патент препарата для лечения нервов позвоночника.

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Елена Апазиди
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