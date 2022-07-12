Найден восстанавливающий нервы позвоночника препарат

В Бирмингемском университете выявили регенерирующий нервы в позвоночнике препарат

Специалисты из Бирмингемского университета нашли препарат, помогающий восстановить нервы позвоночника после травмы. Обычно это лекарство использовалось для лечения рака. Выводы работы исследовательской команды описаны в журнале Clinical and Translational Medicine.

Проведенное при поддержке фармацевтической компании AstraZeneca исследование на клеточном уровне и лабораторных животных выявило, что при пероральном приеме вещество AZD1390 способно блокировать реакцию на повреждение ДНК в нервных клетках и может способствовать регенерации нервов, благодаря чему восстанавливаются сенсорные и моторные функции после травмы позвоночника. На данный момент ученые подали заявку на патент препарата для лечения нервов позвоночника.

В июле российские исследователи в совместной работе с американскими коллегами предложили лечить рак груди препаратом от алкоголизма. Он способствует клеточному энтозу (самоуничтожение или поедание друг друга).