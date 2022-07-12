В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего за букву Z

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Судаке. Об этом во вторник, 12 июля, со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова сообщает RT.

По словам Крючкова, с подозреваемыми работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанные напали на военного, поскольку им не понравилась буква Z на его одежде. По данным властей республики, инцидент произошел в ночь на 11 июля. Пострадавший контрактник приехал на отдых в Крым. Напавшие на него хулиганы выкрикивали проукраинские лозунги. К расследованию случившегося подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.

Пострадавшему военному начали оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Советник главы Крыма пообещал, что реакция на такие действия будет запредельно жесткой.