Военный корреспондент высказался о возможности мобилизации в России

Военкор Сладков заявил, что у России есть опыт мобилизации, однако стране он не пригодится

Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков порассуждал о мобилизации в России в связи с событиями на Украине. В своем Telegram-канале он вспомнил о том, как происходил призыв в годы Великой Отечественной войны.

Военный корреспондент рассказал, что тогда были призваны 33 миллиона человек, миллион из которых — женщины. «В первую неделю войны говорили все [глава СССР Иосиф] Сталин плохой... Шесть миллионов человек были мобилизованы через военкоматы», — отметил Сладков. Он указал, что у России есть опыт такого призыва, который, уверен журналист, не пригодится.

По его словам, в настоящее время все вопросы должны решать профессионалы, «даже не срочники». «Будет глобальная война — пойдем все», — высказался он.

Военкор также заметил, что в годы Великой Отечественной войны ДОСААФ подготовил 40 миллионов военных специалистов: снайперов, стрелков, летчиков, авиатехников, химиков, подрывников-саперов, а также разведчиков, водителей и связистов. «Мы могем! Главное, чтобы мы это умели на всякий случай. И события подтвердили, что надо быть боеготовыми всегда — не просто нарядными, но еще и боеготовыми», — подчеркнул Сладков, добавив, что российские военнослужащие «это умеют».

Российские власти неоднократно опровергали слухи о массовой мобилизации. 21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их фейками, а также лживыми вбросами.

В начале мая эту информацию опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России, нужно самим «мобилизироваться» вокруг главы государства.

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев подчеркнул, что дополнительный призыв в российскую армию из-за спецоперации на Украине не потребуется.