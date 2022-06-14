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В Совфеде ответили на вопрос о дополнительном призыве в армию

Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев исключил дополнительный призыв в армию России

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Дополнительный призыв в российскую армию из-за спецоперации на Украине не потребуется. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сенатор подчеркнул, что в спецоперации на Украине участвует достаточное количество добровольцев.

6 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из Грозного на Украину отправилась новая группа добровольцев. Среди них есть специалисты, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе.

Ранее в мае некоторые западные СМИ сообщили, что Россия готовится объявить всеобщую мобилизацию, чтобы нарастить темпы спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, назвал эти слухи «чушью».

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Константин Лысяков
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