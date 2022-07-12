Силуанов заявил, что отмена санкций помогла бы снизить мировые цены на энергоносители

Министр финансов России Антон Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители в интервью газете «Ведомости».

По мнению Силуанова, снизить мировые цены на энергоносители помогла бы отмена санкций против России. Он отметил, что это касается продовольствия, энергоресурсов и стоимости логистики, «то есть, всех тех товаров и услуг, против которых действуют санкции». «Работают простые законы спроса и предложения. Законы экономики ведь никто не отменял», — добавил он, комментируя высокие цены на энергоресурсы.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предсказал кратный рост мировых цен на нефть и газ. По его мнению, нефть может достигнуть отметки в 200 долларов за баррель, а газ — в 4000-5000 долларов за тысячу кубометров.