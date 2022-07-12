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В Свияжске построят детскую судоверфь

В татарстанском музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» появится детская судоверфь

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

В татарстанском музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» появится детская судоверфь. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на сотрудников учреждения.

Детская судоверфь появится на дебаркадере, доставленном в Свияжск в 2021 году. Его реставрацией займутся волонтеры «Том Сойер феста».

Также в октябре в музее-заповеднике пройдет конференция по проблемам народного судостроения. В 2021-м она собрала более 30 участников из Ульяновска, Москвы, Архангельска, Городца, Нижнего Новгорода, Иваново, Калининграда, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Казани, Астрахани и Свияжска.

Ранее сообщалось, что в Астрахани во вторник, 12 июля, откроется выставка «Петровские корабелы», которую представит Национальный музей Татарстана. Проект приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I и посвящен истории кораблестроения и судоходства в эпоху его правления.

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Евгений Шульгин
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