Винер-Усманова отреагировала на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024

Винер-Усманова предрекла мировой гимнастике спад из-за отстранения россиян от ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отреагировала на угрозу отстранения отечественных гимнасток от участия в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер-Усманова обратила внимание на то, что российская сторона создает свою программу в рамках взаимодействия со странами БРИКС. Она отметила, что на международном уровне конкуренция в гимнастике велась именно между гимнастками из этих стран. «Мы можем совершенно спокойно соревноваться здесь», — добавила она.

При этом Винер-Усманова предрекла спад мировой гимнастике из-за отстранения россиянок от участия в международных стартах. «Если так продолжится на ОИ, то вид будет выглядеть слабо на фоне других видов спорта», — подытожила она.

11 июля Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.