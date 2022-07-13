Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту

Алиханов заявил о необходимости решения ЕК по автоперевозкам грузов в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале оценил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по транзиту. Он заявил, что разрешение на железнодорожные перевозки является первым шагом, необходимы аналогичные меры по автомобильному транзиту.

«Решение является только первым шагом в решении проблемы, требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок», — подчеркнул глава российского региона.

Алиханов поблагодарил Министерство иностранных дел России за достигнутый результат. Он добавил, что Калининград продолжит добиваться полного снятия ограничений.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы. В Совбезе анонсировали скорый ответ на блокаду Калининграда, который пообещали сделать чувствительным для жителей Литвы.