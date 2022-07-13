В России массово погиб один вид насекомых

В Татарстане массово погибли пчелы

В России произошла массовая гибель одного вида насекомых. Множество пчел умерло у села Кузайкино в Альметьевском районе Татарстана, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Специалисты проводят проверку обработанных химикатами полей рапса и люцерны, чтобы определить остаточное количество действующих пестицидов. Таким образом удастся узнать, соблюдались ли при обработке соответствующие регламенты.

Производитель сельскохозяйственной продукции «Союз Агро» провел профилактическую беседу, чтобы напомнить о безопасном обращении с пестицидами и агрохимиками. С начала лета 2022 года в Татарстане было зафиксировано три случая массовой гибели пчел после обработки рапсовых полей.

Пчелы также массово гибнут на Кубани. В июне эколог Вениамин Голубитченко заявил, что насекомые умирают из-за химикатов на полях — владельцы устанавливают пасеки в неподходящих местах и не могут избежать попадания пестицидов на цветение. Наиболее часто ульи появляются рядом с виноградными, яблоневыми и черешневыми садами с высокой химической нагрузкой.