Аналитик высказался о будущем цен на бензин в России

Аналитик Демидов допустил рост цен на бензин в конце сентября

При снижении добычи нефти все большие объемы будут экспортироваться за границу с целью получения большей прибыли. Это может стать причиной роста цен на бензин внутри страны, предположил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. О возможном будущем цен на бензин в России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин заявил, что в России снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке. Тем не менее, Демидов уверен, что особенности российского рынка не дадут упасть ценам для конечного потребителя.

Тенденция роста

«Стоимость литра бензина зависит от цены на нефть лишь на 15-20 процентов, большая часть — это налоги и акцизы, — объяснил Демидов. — Поэтому волатильность цены за баррель на бирже слабо влияет на стоимость бензина или дизеля на внутреннем рынке. Кроме того, в России существует директивный контроль цены на топливо, и цена на некоторых оптовых площадках снизилась на 3-7 процентов либо оставалась неизменной в течении нескольких недель».

По словам аналитика, ввиду того, что цена на нефть на внешнем рынке существенно выше внутренней, компании стараются продать как можно больший объём за границу, поставляя нефть в России по остаточному принципу. Именно поэтому при росте цен на нефть цена внутри страны на бензин растет.

«Получается, что внутри страны остается мало нефти для производства бензина, а при падении цены на нефть, в стране становится также меньше и нефти, поскольку компании пытаются возместить потери выручки путем увеличения потока нефти. Таким образом, цена на нефть в России растет в любом случае, а понижение либо заморозка возможны только в случае ручного управления, то есть, директив президента», — подчеркнул аналитик.

Он предположил, что россиянам не стоит ожидать снижения цен на топливо внутри страны, ведь с понижением добычи все большая часть нефти будет уходить за границу.

«Скорее всего цены начнут расти в конце сентября, после завершения сельско-хозяйственных работ», — спрогнозировал Демидов.

Ранее сообщалось, что россиян перестал интересовать бензин. Биржевые цены на топливо в стране стали падать из-за избытка предложения и отсутствия спроса на него, заявил «Коммерсантъ».