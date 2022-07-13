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Запорожью предрекли судьбу Мариуполя

В ВГА Запорожской области заявили, что Киев заминировал все мосты в Запорожье

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские войска заминировали все мосты в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Дворец пионеров недалеко ДнепроГЭСа превращен по сути в военную базу. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры — и школы, и дворцы культуры, спортивные сооружения, торговые центры — там находятся боевики с оружием», — рассказал Рогов.

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Алевтина Запольская
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