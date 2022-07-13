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Стюардесса из Москвы обокрала пассажира на сотни тысяч и попалась полиции

В Москве задержали стюардессу, укравшую из кошелька пассажира более 300 тысяч рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стюардесса украла у пассажира более 300 тысяч рублей и попалась московской полиции. Об этом сообщается на странице УТ МВД России по ЦФО во «ВКонтакте».

В полицию аэропорта Шереметьево обратился мужчина, который рассказал, что по прилете из Турции на борту самолета оставил портмоне с личными документами и крупной суммой денег. Спустя два часа в комнате забытых вещей авиагавани ему вернули вещи, однако он недосчитался сотен тысяч рублей в кошельке: из 8700 долларов осталось только 2300.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель», — говорится в сообщении.

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Как стало известно, бортпроводница нашла кошелек пассажира, однако, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, присвоила часть лежащих в нем денег себе. Девушка призналась в краже — похищенную сумму нашли в ее квартире. Следствие возбудило в отношении стюардессы уголовное дело, сейчас россиянка находится под подпиской о невыезде.

В ноябре 2021 года в Сочи российский проводник наворовал 27 металлических подстаканников в поезде и пошел под суд. Уточняется, что мужчина планировал продать их как сувенирную продукцию.

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Дарья Рыбак
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