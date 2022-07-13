В МИД высказались о решении Британии конфисковать активы России

Дипломат Биричевский назвал решение Британии конфисковать активы России самоубийством

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал гипотетическое решение властей Великобритании конфисковать активы России самоубийством. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, МИД России внимательно фиксирует заявления Лондона о возможной конфискации активов российских юридических и физических лиц. Биричевский отметил, что разговоры на данную тему ведутся среди британских официальных лиц с начала спецоперации России на Украине, особенно активное участие принимает в обсуждении глава МИД Британии Лиз Трасс.

«Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — высказался о ситуации дипломат.

Биричевский заявил, что Лондон должен осознавать, к каким губительным последствиям для статуса Великобритании как международного финансового центра может привести подобный шаг. При этом, добавил он, британской экономике уже нанесен значительный ущерб из-за введения антироссийских санкций. Он также подчеркнул, что любые действия с замороженными российскими активами не останутся без жесткого ответа Москвы и, в случае их конфискации, речь будет «идти об откровенном воровстве».

После начала российской спецоперации на Украине ряд западных стран заблокировал активы России, а некоторые из них решились на более радикальные меры. Глава МИД Великобритании заявила, что Лондон очень серьезно рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов. Эти средства могут передать властям Украины или направить в качестве помощи беженцам.

Британия действует по примеру Канады, поддержавшей законопроект, согласно которому правительство сможет конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими.