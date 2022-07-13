МЧС отчиталось о проверке сообщений о поджигающих поля устройствах «диверсантов»

МЧС назвало фейком сообщения о поджоге полей в Ростовской области с помощью линз

После появления в социальных сетях информации о том, что на пшеничных полях в Ростовской области появились конструкции «диверсантов» с линзами, которые в солнечный день поджигают урожай, МЧС провело проверку. Об этом сообщается на сайте регионального управления министерства.

В МЧС назвали подобные публикации в интернете фейком, подчеркнув, что в министерство не поступали сообщения о таких устройствах на полях граничащего с республиками Донбасса российского региона. «Данная информация не соответствует действительности в связи с тем, что в очаговых зонах пожаров указанных устройств найдено не было», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ложная информация распространяется с целью посеять панику среди жителей. В МЧС призвали доверять только официальным данным.

Ранее в ряде Telegram-каналов и в некоторых СМИ появилась информация, что в Ростовской области обнаружили конструкции с линзами, которые якобы в солнечную погоду поджигают урожай. Предполагалось, что подобные приспособления могли установить украинские диверсанты или недобросовестные фермеры.