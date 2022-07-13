Массовая драка в Подмосковье с одним погибшим попала на видео

В Подмосковье мужчина погиб в массовой драке между местными жителями и мигрантами

В подмосковной деревне Тарасково в Каширском районе произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами, в результате потасовки погиб мужчина. Об этом сообщает МК.RU и публикует видео инцидента.

На кадрах запечатлены дерущиеся люди. Поводом для конфликта между жителями деревни и гастарбайтерами из местного общежития стала шутка в адрес девушки. Отмечается, что тарасковцы давно жаловались на поведение приезжих.

По данным издания, 11 июля за девушку в деревне вступился 41-летний Карен Тер-Хачатрян. Его сильно избили, и он скончался от полученных травм. Его друзья созвали сход против мигрантов. В итоге массовые волнения пришлось пресекать сотрудникам полиции.

4 июля сообщалось, что более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в промышленной зоне Руднево на востоке Москвы. Прохожие рассказали, что одна из групп строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу. Это, по их мнению, и спровоцировало потасовку.