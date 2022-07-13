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Телохранителя Байдена выслали из Израиля после драки с женщиной

CNN: телохранитель президента США Байдена подрался с женщиной в Израиле и был выслан

Фото: Amir Cohen / Reuters

Телохранитель президента США Джо Байдена, прибывший в Израиль в преддверии визита американского лидера, подрался с женщиной в иерусалимском баре и был выслан в США. Об этом сообщает CNN.

«Поздно вечером в понедельник Секретная служба США была проинформирована о том, что сотрудник агентства, работающий в Израиле, предположительно участвовал в инциденте с применением физической силы. Сотрудник был ненадолго задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений», — заявили в секретной службе.

Там добавили, что сотрудник вернулся в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля. В настоящее время американский лидер находится в Израиле, где у него запланирована встреча с премьер-министром страны Яиром Лапидом. Они намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана.

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Анжелика Бережная
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