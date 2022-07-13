Canon и Nikon прекратят выпуск зеркальных камер

Nikkei Asia: Canon и Nikon перестанут выпускать зеркальные камеры

Nikon вслед за Canon прекратила разработку зеркальных камер. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

Как стало известно источникам, японский производитель фотоаппаратов Nikon откажется от производства зеркальных камер (DSLR). Компания сконцентрируется на выпуске беззеркальных устройств, которые стали популярны на рынке благодаря более продвинутым цифровым технологиям. В ответ на сообщение в Nikon заявили, что не перестанут продавать и обслуживать зеркальные камеры, однако не смогли подтвердить, что будут разрабатывать новые модели DSLR.

Беззеркальные камеры, как правило, более сложны в разработке, используются профессиональными фотографами, однако несколько ограничены в эксплуатации. Так, беззеркальные камеры, в отличие от DSLR, позволяют применять искусственный интеллект, различные режимы распознавания объектов, продвинутую видеосъемку.

«Резкий спад вынудил Nikon сосредоточиться на сегменте, у которого все еще есть потенциал для роста», — отметили специалисты Nikkei. Так, в 2021 году рынок беззеркальных камер увеличился на 31 процент до 324,5 миллиарда иен, тогда как рынок зеркальных камер упал на 6 процентов до 91,2 миллиарда иен. Nikon представила свою первую зеркальную фотокамеру в 1959 году.

Крупнейший конкурент Nikon — корпорация Canon — ранее заявила, что сворачивает усилия по разработке цифровых зеркальных камер. В конце 2021 года компания объявила, что ее EOS-1D X Mark III станет последней профессиональной DSLR-моделью.

Ранее в Sony предсказали, что смартфоны «убьют» классические фотокамеры в ближайшем будущем. Топ-менеджер японской корпорации спрогнозировал, что телефоны обойдут по качеству классические камеры ориентировочно к 2024 году.