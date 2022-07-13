Евро предрекли серьезный удар в случае прекращения поставок российского газа

Обозреватель FAZ Мор предрек евро серьезный удар в случае прекращения поставок газа из РФ

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Даниэль Мор предрек евро серьезный удар в случае полного прекращения поставок российского газа.

«Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро», — указал журналист.

По словам автора статьи, дальнейшую судьбу европейской валюты сложно предсказать точно. Он отметил, что при сохранении текущих условий она может «немного отыграть», однако в случае прекращения поставок топлива со стороны России «карты снова смешаются».

Ранее Bloomberg сообщил, что Европейский союз разработал план чрезвычайных мер по поддержке экономики на случай внезапного прекращения поставок газа из России. Совместные решения на уровне ЕС, принятые на этапе заполнения хранилищ, помогут смягчить удар позднее, в зимний период, в том случае, если прокачка газа из России остановится, считают в Еврокомиссии.