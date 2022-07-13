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Спорт

Капелло оценил перспективы Миранчука в чемпионате Италии

Тренер Фабио Капелло заявил, что Алексей Миранчук способен играть в любой команде Серии А
Фабио Капелло

Фабио Капелло. Фото: Reuters

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.

Специалист высоко оценил перспективы игрока в чемпионате Италии. «Миранчук способен играть в любой команде Серии А. Он очень талантлив и видит игру не как все. Таких игроков обычно называют волшебниками на поле», — заявил Капелло.

29 июня стало известно, что «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход Миранчука. Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где железнодорожники открыли счет.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

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Алексей Гусев
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