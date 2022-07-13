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Флористка предупредила о самом губительном месте для букетов со свежими цветами

Daily Express: флористка Вики Уилсон посоветовала не ставить свежие цветы рядом с фруктами

Фото: unsplash

Сохранность свежих цветов напрямую зависит от того, где стоит ваза, утверждают британские флористки Вики Уилсон и Бетани Дэй. В беседе с изданием Daily Express они предупредили, что самое губительное место для букета — рядом с чашей, в которой лежат фрукты.

По словам Уилсон, если поставить букет рядом с фруктами, то цветы вскоре завянут. Это, объясняет она, связано с тем, что фрукты выделяют газ этилен, провоцирующий выделение этилена в самих цветах, что и вызывает преждевременное увядание.

Дэй соглашается с коллегой. «Не ставьте цветы рядом с фруктами. Из-за выделяемых фруктами газов они вянут, — предупредила она. — Странно, но факт». Специалистка посоветовала использовать в таких местах не свежие, а сухие цветы, которые точно не испортятся.

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Этилен — растительный гормон, контролирующий, среди прочего, созревание плодов, распускание бутонов, старение и опадание листьев и цветков. Растения выделяют его сильнее в ответ на различные повреждения.

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Александра Лисица
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