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В Госдуме отреагировали на данные о поджоге полей с пшеницей на границе Украины

Депутат Госдумы Белик назвал тактикой выжженной земли поджог Украиной полей с пшеницей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевские власти стали применять тактику «выжженной земли». Так член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал данные о том, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, пишут «Известия».

По его словам, показательно, что за нежелание поддерживать политику официального Киева президент страны Владимир Зеленский считает врагами население освобожденных территорий Украины.

Депутат выразил уверенность, что действия украинского руководства не смогут повлиять на четырехстороннюю встречу в Стамбуле по вопросу экспорта зерна, в которой будет участвовать российская военная делегация.

Ранее замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, минувшей ночью украинские военные предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, их сбила система противовоздушной обороны.

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Сергей Истомин
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