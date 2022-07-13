Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Бт
0:0
1-й тайм
live
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр С
0:0
1-й тайм
live
Марибор
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
21:30 (Мск)
Пюник
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах

Губерниев заявил, что «Вашингтон Кэпиталс» без Александра Овечкина станут нищебродами

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью YouTube-каналу журналистки Надежды Стрелец оценил влияние российского нападающего Александра Овечкина на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«"Вашингтон" без Овечкина не "Кэпиталс", а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они стали настоящими "Кэпиталс", потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса», — заявил журналист. Он посчитал, что без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет, поэтому руководство лиги не отказывается от отечественных игроков.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». После этого североамериканские пользователи посчитали, что 36-летнему хоккеисту стоит запретить въезд в США.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ООН оценили прошедшие переговоры по зерну в Стамбуле
В Новой Каховке сообщили об оставшихся под завалами людях
Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду
В России оценили безопасность отдыха в Крыму
Врач рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней
Политолог оценил вероятность сокращения числа стран ЕС
Хакеры научились обходить многофакторную аутентификацию
На конференции по спасению планеты призвали обсудить одну тему
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.