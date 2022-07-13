Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах

Губерниев заявил, что «Вашингтон Кэпиталс» без Александра Овечкина станут нищебродами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью YouTube-каналу журналистки Надежды Стрелец оценил влияние российского нападающего Александра Овечкина на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«"Вашингтон" без Овечкина не "Кэпиталс", а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они стали настоящими "Кэпиталс", потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса», — заявил журналист. Он посчитал, что без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет, поэтому руководство лиги не отказывается от отечественных игроков.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». После этого североамериканские пользователи посчитали, что 36-летнему хоккеисту стоит запретить въезд в США.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.