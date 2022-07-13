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Российские подростки избили школьницу до крови изо рта и сняли это на видео

В Приморье подростки избили 13-летнюю школьницу и сняли это на видео

В Приморском крае группа подростков жестоко избила 13-летнюю девочку. Весь процесс школьники снимали на видео, которое публикует KP.RU.

Инцидент произошел в Партизанском районе. На кадрах видно, как группа подростков, некоторые из них стоят с пивом в руках, поставила сверстницу на колени. Один из школьников ударил девочку ногой в лицо, в результате чего у нее изо рта пошла кровь. В пресс-службе администрации муниципалитета изданию сообщили, что пострадавшая девочка находится на амбулаторном лечении у травматолога.

Ситуацию также подтвердила детский омбудсмен Приморья Ольга Романова. По ее словам, все участники инцидента установлены, с ними работает полиция. Романова подчеркнула, что некоторые подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

По словам источника издания в правоохранительных органах, действия виновных могут оценить как уголовно наказуемое преступление.

Аналогичная история произошла в детском лагере в Челябинской области. Там подростки жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу, снимая все это на камеру телефона.

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