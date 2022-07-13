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Мужчина выпил бутылку ликера за две минуты и умер

Sowetan Live: в Южной Африке мужчина за две минуты выпил бутылку ликера и умер

Фото: Alves Santos / Unsplash

В Южной Африке мужчина ради денег выпил бутылку алкогольного ликера Jaegermeister за две минуты и умер. Об этом пишет издание Sowetan Live.

Погибший принимал участие в соревновании, которое проходило в одной из точек продажи алкоголя. Согласно условиям конкурса, победителем должен был стать тот, кто сможет выпить всю бутылку ликера за определенное время. Призом была назначена сумма в 200 южноафриканских рэндов (690 рублей) наличными.

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Южноафриканец смог выпить Jaegermeister всего за две минуты, а затем упал в обморок. Его экстренно доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Китае 22-летний мужчина выпил полтора литра кока-колы за 10 минут и неожиданно умер спустя сутки. В ходе осмотра и анализов у китайца диагностировали пневматоз — образование воздушных кист в стенке кишки и инфаркт печени — поражение печени, вызванное неадекватным поступлением крови или кислорода.

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Евгения Черкасова
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