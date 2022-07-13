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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

Присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве Шабтая Калмановича

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт в отношении исполнителей убийства российского и израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушения на убийство его водителя, совершенные в 2009 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как рассказали в ведомстве, коллегия присяжных заседателей признала достаточными доказательства, собранные следствием, для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, обвиняемых в зависимости от роли каждого, в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство организованной группой по найму и незаконном обороте оружия. На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.

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Следствие и суд установили, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения фон Калмановича. После этого фигуранты передвигались по городу на автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. Поравнявшись с автомобилем бизнесмена «Мерседес Бенц 500» в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

В июне 2019 года в результате совместно проведенных с сотрудниками ГУУР МВД России следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигуранты организованной преступной группы были установлены и задержаны. В ходе предварительного следствия допрошены 30 свидетелей в различных российских регионах – Чечне, Ингушетии, Архангельской области и других. Выводы проведенных экспертиз подтверждают причастность подсудимых к убийству Шабтая фон Калмановича и покушению на убийство его водителя.

Следствие по делу было завершено в 2021 году.

Шабтай Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, организовывал в России гастроли мировых звезд, в том числе Майкла Джексона. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.

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Марина Совина
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