Бывший начальник камчатского УМВД пойдет под суд за крупную взятку

Бывшего начальника камчатского УМВД осудят за взятку в два миллиона рублей

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев пойдет под суд за крупную взятку — он получил два миллиона рублей от местного предпринимателя за некоторые незаконные действия. Об этом «Ленте.ру» в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу; предполагается, что вскоре его рассмотрит Камчатский краевой суд.

В отношении уже бывшего начальника УМВД возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере». По данным следствия, в июле 2020 года фигурант узнал о том, что сотрудники полиции на территории Елизовского района Камчатского края остановили грузовой автомобиль с рыбопродукцией, перевозимой с нарушениями закона.

Тогда начальник УМВД поручил подчиненным вернуть проблемный товар владельцу — местному предпринимателю. В итоге факт правонарушения был скрыт, позже фигурант получил два миллиона рублей за эту «услугу». В прокуратуре отмечают, что подсудимого могут лишить звания генерал-майора полиции.

Ранее сообщались подробности этого преступления: сотрудники ФСБ России подтвердили причастность Киселева к преступлению после проведения оперативно-разыскных мероприятий. Посредники в передаче взятки дали признательные показания, в деле также фигурируют сведения о зачислении денег на счет бывшего главы камчатского МВД.